ХК "Лада" проиграл "Северстали"

В среду, 11 марта, ХК "Лада" на домашнем льду уступил "Северстали" из Череповца, сообщает пресс-служба автозаводцев.
На второй минуте Иван Савчик вывел тольяттинцев вперед, добив шайбу, которую голкипер гостей потерял из виду. Отыгрались гости на 14-й минуте после броска Даниила Казулаева. На 22-й минуте Адам Лишка вывел гостей вперёд. У волжан было немало моментов для взятия ворот, но пробить голкипера гостей тольяттинцы больше не смогли. За четыре секунды до финальной сирены Владимир Грудинин дальним броском поразил пустые ворота "Лады", установив окончательный результат. 1:3, победа "Северстали".
