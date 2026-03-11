16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК "Лада" проиграл "Северстали" "Лада" во втором матче проиграла "Спартаку" "Лада" проиграла "Спартаку" - 1:7 "Ладья" уступила "Ирбису" "Ладья" не смогла переиграть "Чайку"

Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл "Северстали"

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 11 марта, ХК "Лада" на домашнем льду уступил "Северстали" из Череповца, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

На второй минуте Иван Савчик вывел тольяттинцев вперед, добив шайбу, которую голкипер гостей потерял из виду. Отыгрались гости на 14-й минуте после броска Даниила Казулаева. На 22-й минуте Адам Лишка вывел гостей вперёд. У волжан было немало моментов для взятия ворот, но пробить голкипера гостей тольяттинцы больше не смогли. За четыре секунды до финальной сирены Владимир Грудинин дальним броском поразил пустые ворота "Лады", установив окончательный результат. 1:3, победа "Северстали".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5