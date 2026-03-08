"Лада" во втором матче проиграла "Спартаку"

В воскресенье, 8 марта, в Тольятти прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между "Ладой" и московским "Спартаком". Победу в игре, проходившей на стадионе "Лада-Арена", одержали гости со счетом 5:2.

На второй минуте гости вышли вперед после броска Данилы Пивчулина, добившего шайбу, отскочившую от штанги. На 14-й минуте Герман Рубцов завершил точным броском контратаку гостей. Во втором периоде сначала Рубцов оформил дубль, а затем Никита Сетдиков с пятака сократил счет. На 43-й минуте тольяттинцы, а большинстве сократили отставание до минимума (Андрей Чивилев стал автором шайбы). Но, концовка осталась за гостями. На 54-й минуте Александр Беляев, а на 58-й Джозеф Кин (в пустые ворота) забросили по шайбе, подведя итог матчу. 2:5, победа "Спартака".

"Лада" — "Спартак" (Москва) — 2:5 (0:2; 1:1; 1:2)