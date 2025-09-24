16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Критики обновили список лучших ресторанов Самары Самарские рестораны выбыли из борьбы за лидерство в рейтинге русского "Мишлен" Критики назвали семь лучших ресторанов Самары Критики назвали лучший ресторан Самары Основатель Puri: "Наши главные достижения - опыт, команда и любимые гости"

Рестораны Светская хроника

Критики обновили список лучших ресторанов Самары

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 157
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Восемь самарских ресторанов попали в шорт-лист WHERETOEAT CENTER 2025 "Лучшие рестораны Центрального федерального округа России". Эту премию называют "русским Мишленом".

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Всего в списке 53 ресторана. Среди самарских критики традиционно выделили представителей ассоциации Milimon Family Евгения Реймера "Ваще Огонь" и "Ливингстон". Также в шорт-лист попал "Гастропаб 1903", расположенный в здании кухмистерской Альфреда Фон Вакано. Заведение принадлежит Алене Таран - дочери известного самарского экс-банкира Николая Тарана.

Отметили критики и рестораны из сети "Поляна" Романа Вавилина: "Дом Нино" и Lunasole, и заведения с грузинской кухней: "Мушмула" и Puri. Среди новичков - европейской бистро La Volte: проект ресторана "Агапа" из Ярославля и шеф-повара Андрея Воробьева.

Также в шорт-лист попал один тольяттинский ресторан - Tavola Perfetta, где гостей угощают блюдами итальянской кухни. Заведение входит в группу Two Keys Group Константина Кочеткова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Дмитренко 17 июля 2017 13:49 Что на самом деле случилось в ночь на воскресенье в "ЛодкаБаре"

Олег, смотри снизу статьи в разделе "Читайте также"

Oleg Zalyalov 17 июля 2017 08:43 Что на самом деле случилось в ночь на воскресенье в "ЛодкаБаре"

Есть изложение одной стороны, есть изложение другой стороны. А на самом-то деле что случилось? Независимых свидетельств нет никаких.

Natasha Kotsko 06 июля 2014 15:34 В Самаре открылся первый сербский ресторан "Балкан Гриль"

Сегодня посетили сербский ресторан "Балкан гриль". Вкусно поели, вспомнили Сербию и Черногорию, отдохнули душой. Ресторан производит приятное впечатление- всё, как принято в Сербии! Люди гостеприимные, обстановка стильная, отличная кухня. Следует отметить, что сербы и черногорцы очень стройные люди. Если хотите полакомиться и не набрать лишних калорий, то вам в "Балкан гриль"

аноним анонимыч 24 июня 2014 07:51 Никита Джигурда дал концерт на открытии ресторана в Самаре

Не люблю эту обезьяну

Наталья Кравченко 30 апреля 2014 13:45 Экс-участник "Машины времени" Евгений Маргулис спел в Самаре для друзей

...

Фото на сайте

На первом городском маркете еды самарцам предлагали купить тапас, смузи и "Бабл Ти"

На первом городском маркете еды самарцам предлагали купить тапас, смузи и "Бабл Ти"

Очередной Ресторанный день получился одним из наиболее удачных

Очередной Ресторанный день получился одним из наиболее удачных

Евгений Маргулис презентовал в Самаре новую песню

Евгений Маргулис презентовал в Самаре новую песню

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5