Критики обновили список лучших ресторанов Самары

Восемь самарских ресторанов попали в шорт-лист WHERETOEAT CENTER 2025 "Лучшие рестораны Центрального федерального округа России". Эту премию называют "русским Мишленом".

Всего в списке 53 ресторана. Среди самарских критики традиционно выделили представителей ассоциации Milimon Family Евгения Реймера "Ваще Огонь" и "Ливингстон". Также в шорт-лист попал "Гастропаб 1903", расположенный в здании кухмистерской Альфреда Фон Вакано. Заведение принадлежит Алене Таран - дочери известного самарского экс-банкира Николая Тарана.

Отметили критики и рестораны из сети "Поляна" Романа Вавилина: "Дом Нино" и Lunasole, и заведения с грузинской кухней: "Мушмула" и Puri. Среди новичков - европейской бистро La Volte: проект ресторана "Агапа" из Ярославля и шеф-повара Андрея Воробьева.

Также в шорт-лист попал один тольяттинский ресторан - Tavola Perfetta, где гостей угощают блюдами итальянской кухни. Заведение входит в группу Two Keys Group Константина Кочеткова.