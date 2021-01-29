В Самаре закрывается Harat’s Pub

В ближайшие выходные, 30 и 31 января, Harat’s Pub на ул. Дачной,2 к.1 примет посетителей в последний раз. О закрытии заведения накануне объявили его администраторы в соцсетях.

"Семь лет, один миллион пинт пенного, тысячи вечеринок, сотни тысяч гостей", — подвели итоги работы сотрудники паба.

На видеообращение подписчики группы отреагировали по-разному: выразили надежду, что Haratʼs поступит "как Sunlight", предположили, что закрытие произошло из-за конфликтов с арендодателем. На вопрос, не маркетинговый ход ли это, администраторы ответили отрицательно.

Впрочем, на "горячей линии" заведения, куда поступают звонки со всей России, порталу Волга Ньюс сообщили, что впервые слышат о закрытии и пока не могут прокомментировать информацию. По словам источника, за последнее время действительно закрылись филиалы в некоторых городах, но по каким причинам — конфиденциальная информация.

Федеральная сеть, основанная в 2009 г., вышла на самарский рынок в апреле 2013 года. Паб в Самаре стал 37 по счету для Haratʼs. Свое присутствие сеть распространила в 42 городах России, где открыто более 70 заведений.