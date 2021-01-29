16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре закрывается Harat’s Pub Самарские рестораторы: это сильнейший кризис из тех, с которыми мы сталкивались "Эклерная" на Садовой устроит мастер-класс для детей под Хэллоуин В ТЦ "Апельсин" запустился ресторан "Патари" В Самаре откроется ресторан грузинской кухни "Мушмула"

Рестораны Светская хроника

В Самаре закрывается Harat’s Pub

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 113
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ближайшие выходные, 30 и 31 января, Harat’s Pub на ул. Дачной,2 к.1 примет посетителей в последний раз. О закрытии заведения накануне объявили его администраторы в соцсетях.

Фото: www.facebook.com

"Семь лет, один миллион пинт пенного, тысячи вечеринок, сотни тысяч гостей", — подвели итоги работы сотрудники паба.

На видеообращение подписчики группы отреагировали по-разному: выразили надежду, что Haratʼs поступит "как Sunlight", предположили, что закрытие произошло из-за конфликтов с арендодателем. На вопрос, не маркетинговый ход ли это, администраторы ответили отрицательно.

Впрочем, на "горячей линии" заведения, куда поступают звонки со всей России, порталу Волга Ньюс сообщили, что впервые слышат о закрытии и пока не могут прокомментировать информацию. По словам источника, за последнее время действительно закрылись филиалы в некоторых городах, но по каким причинам — конфиденциальная информация.

Федеральная сеть, основанная в 2009 г., вышла на самарский рынок в апреле 2013 года. Паб в Самаре стал 37 по счету для Haratʼs. Свое присутствие сеть распространила в 42 городах России, где открыто более 70 заведений.

Гид потребителя

Фото на сайте

На первом городском маркете еды самарцам предлагали купить тапас, смузи и "Бабл Ти"

На первом городском маркете еды самарцам предлагали купить тапас, смузи и "Бабл Ти"

Очередной Ресторанный день получился одним из наиболее удачных

Очередной Ресторанный день получился одним из наиболее удачных

Евгений Маргулис презентовал в Самаре новую песню

Евгений Маргулис презентовал в Самаре новую песню

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31