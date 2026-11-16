Серебро регионального конкурса завоевала наставник Куйбышевского НПЗ

Заместитель начальника испытательной лаборатории № 1 Куйбышевского НПЗ Валерия Кузьмина заняла второе место на региональном конкурсе "Лучший наставник". Конкурс объединил специалистов машиностроения, энергетики, строительства и химической промышленности; жюри оценивало производственные достижения участников и вклад в развитие дуального образования.

За восемь лет работы на заводе Кузьмина прошла путь от лаборанта химического анализа до заместителя начальника лаборатории. Она победитель корпоративного чемпионата НК "Роснефть" и призёр международного чемпионата "ХАЙТЕК".

"Валерию Олеговну выделяют увлечённость профессией и трудолюбие: она в числе первых осваивает новые приборы и методы испытаний нефтепродуктов, — отмечают старшие коллеги Кузьминой. — Во многом благодаря её вкладу лаборатория демонстрирует отличные результаты в ежегодных межлабораторных сличительных испытаниях".

В роли наставника Кузьмина выступает всего три года. Под её руководством молодые специалисты завода стабильно входят в пятёрку лучших на корпоративных финалах "Роснефти", а студенты Самарского политехнического колледжа после практики получают предложения о трудоустройстве.

"Мне очень нравится делиться опытом со студентами и молодыми работниками. В компании уделяется большое внимание развитию наставничества — это самый эффективный способ передачи профессиональных навыков", — прокомментировала Валерия Кузьмина.