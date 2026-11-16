Серебро регионального конкурса завоевала наставник Куйбышевского НПЗ

Заместитель начальника испытательной лаборатории № 1 Куйбышевского НПЗ Валерия Кузьмина заняла второе место на региональном конкурсе "Лучший наставник". Конкурс объединил специалистов машиностроения, энергетики, строительства и химической промышленности; жюри оценивало производственные достижения участников и вклад в развитие дуального образования.
За восемь лет работы на заводе Кузьмина прошла путь от лаборанта химического анализа до заместителя начальника лаборатории. Она победитель корпоративного чемпионата НК "Роснефть" и призёр международного чемпионата "ХАЙТЕК".
"Валерию Олеговну выделяют увлечённость профессией и трудолюбие: она в числе первых осваивает новые приборы и методы испытаний нефтепродуктов, — отмечают старшие коллеги Кузьминой. — Во многом благодаря её вкладу лаборатория демонстрирует отличные результаты в ежегодных межлабораторных сличительных испытаниях".
В роли наставника Кузьмина выступает всего три года. Под её руководством молодые специалисты завода стабильно входят в пятёрку лучших на корпоративных финалах "Роснефти", а студенты Самарского политехнического колледжа после практики получают предложения о трудоустройстве.
"Мне очень нравится делиться опытом со студентами и молодыми работниками. В компании уделяется большое внимание развитию наставничества — это самый эффективный способ передачи профессиональных навыков", — прокомментировала Валерия Кузьмина.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее