Филиал АО "Транснефть — Приволга" — лауреат регионального этапа конкурса организаций высокой социальной эффективности

Бугурусланское районное нефтепроводное управление (РНУ) — филиал АО "Транснефть — Приволга" — стало призером в трех номинациях регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

Церемония награждения прошла в рамках экономического форума "Развиваем Оренбуржье вместе" и форума труда "Живи и работай в Оренбуржье". Заместителю начальника Бугурусланского РНУ по персоналу и общим вопросам Андрею Гаврилову награды вручил председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев.

Бугурусланское РНУ стало обладателем двух I мест в номинациях "За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы" и "За поддержку работников — многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы", а также II места — в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы".

Коллективный договор предприятия считается одним из лучших в регионе. Важнейшие разделы посвящены поддержке семей, многодетных родителей, созданию максимально комфортных условий труда для работников. Сотрудники с семейными обязанностями получают комплексную поддержку, в том числе по программе ДМС и пенсионному обеспечению. Молодым специалистам помогают уверенно стартовать: закрепляют наставников, компенсируют расходы на жильё, дают возможность участвовать в конкурсах и предлагать собственные проекты. Многодетные семьи также находятся в фокусе внимания предприятия.

АО "Транснефть — Приволга" направляет на обеспечение безопасных условий труда для эффективной работы персонала значительные средства. Производится закупка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, приборов для контроля воздушной среды при проведении газоопасных и огневых работ, проводится оценка условий труда на рабочих местах. На всех работников распространяется действие программы дополнительного медицинского страхования, осуществляется вакцинация от клещевого вирусного энцефалита, а также сезонных инфекций. Работники регулярно проходят профессиональную переподготовку, повышение квалификации, обучаются на курсах целевого назначения.