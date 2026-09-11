Житель Кинеля "наговорил" на несуществующую кражу и пойдет под суд

Мужчина заявил о краже стройматериалов, которых на самом деле не было, сообщает региональная прокуратура.

В январе 2025 г. кинелец обратился в полицию с сообщением о пропаже стройматериалов из своего гаража. Проверка показала, что преступления не было, а имущество, о котором шла речь, вообще не существовало.

Обвиняемый полностью признал вину. Дело уже поступило в Кинельский районный суд; по статье ему грозит до 2 лет лишения свободы.