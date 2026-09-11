В Шигонском районе ревнивому мужчине вынесли приговор за порезы и угрозы супруге

В Шигонском районе суд вынес приговор мужчине, который из ревности напал на супругу, сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2025 г. в с. Шигоны фигурант вечером встретил жену на улице, угрожал ей убийством и нанес порезы острым предметом в области живота, шеи и рук. Действия мужчины остановил сотрудник полиции.

Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого как оружие, и назначил наказание — ограничение свободы на 2 года.