Виртуальный роман с мошенником заставил жительницу Октябрьска взять кредиты на 2,5 млн рублей

В Самарской области полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 37‑летняя жительница Октябрьска, передает ГУ МВД по региону.
Безработная женщина завела роман в социальной сети. Виртуальный возлюбленный быстро завоевал ее доверие: теплые сообщения, разговоры о будущем, показная забота. Спустя некоторое время он поделился "выгодным предложением": якобы знает надежную инвестиционную компанию, где можно приумножить капитал. Для убедительности начал пересылать ей скриншоты "выписок" с баснословными доходами, а затем организовал виртуальные знакомства с "друзьями" через мессенджеры, которые рассказывали о своем успехе: как благодаря той же компании они стали богатыми и независимыми.
Под влиянием эмоций и ярких обещаний женщина решилась на кредит. Она взяла деньги в банке, перевела их на указанные мошенником реквизиты — и поначалу даже получала "отчеты" о росте вложений.
Спустя короткое время "возлюбленный" перестал выходить на связь: его профиль в соцсети был удален, номера телефонов заблокированы, а "друзья" испарились. Женщина осознала, что стала жертвой аферы, когда попытки вывести деньги или хотя бы получить объяснения наткнулись на глухую стену молчания.
Общий ущерб превысил 2,5 млн рублей — сумму, которую женщина теперь обязана возвращать банкам в виде кредитных платежей.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках