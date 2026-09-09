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Преступления Происшествия

Виртуальный роман с мошенником заставил жительницу Октябрьска взять кредиты на 2,5 млн рублей

ОКТЯБРЬСК. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 37‑летняя жительница Октябрьска, передает ГУ МВД по региону.

Безработная женщина завела роман в социальной сети. Виртуальный возлюбленный быстро завоевал ее доверие: теплые сообщения, разговоры о будущем, показная забота. Спустя некоторое время он поделился "выгодным предложением": якобы знает надежную инвестиционную компанию, где можно приумножить капитал. Для убедительности начал пересылать ей скриншоты "выписок" с баснословными доходами, а затем организовал виртуальные знакомства с "друзьями" через мессенджеры, которые рассказывали о своем успехе: как благодаря той же компании они стали богатыми и независимыми.

Под влиянием эмоций и ярких обещаний женщина решилась на кредит. Она взяла деньги в банке, перевела их на указанные мошенником реквизиты — и поначалу даже получала "отчеты" о росте вложений.

Спустя короткое время "возлюбленный" перестал выходить на связь: его профиль в соцсети был удален, номера телефонов заблокированы, а "друзья" испарились. Женщина осознала, что стала жертвой аферы, когда попытки вывести деньги или хотя бы получить объяснения наткнулись на глухую стену молчания.

Общий ущерб превысил 2,5 млн рублей — сумму, которую женщина теперь обязана возвращать банкам в виде кредитных платежей.

Гид потребителя

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