Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в попытке убить другого человека в Самаре

Уголовное дело возбуждено следователем Красноярского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Самарской области в отношении 47‑летнего жителя региона. Его подозревают в покушении на убийство, сообщает СУ СК по Самарской области.
Инцидент произошел 3 сентября 2026 г. в квартире, где проживает сожительница подозреваемого. На фоне ревности мужчина ударил ножом в грудную клетку 29‑летнего знакомого. Завершить задуманное злоумышленник не смог. Потерпевшего оперативно доставили в больницу, врачам удалось стабилизировать его состояние.
В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Следователи осмотрели место происшествия, назначили требуемые экспертизы и продолжают выяснять все детали случившегося. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках