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Преступления Происшествия

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в попытке убить другого человека в Самаре

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело возбуждено следователем Красноярского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Самарской области в отношении 47‑летнего жителя региона. Его подозревают в покушении на убийство, сообщает СУ СК по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

Инцидент произошел 3 сентября 2026 г. в квартире, где проживает сожительница подозреваемого. На фоне ревности мужчина ударил ножом в грудную клетку 29‑летнего знакомого. Завершить задуманное злоумышленник не смог. Потерпевшего оперативно доставили в больницу, врачам удалось стабилизировать его состояние.

В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Следователи осмотрели место происшествия, назначили требуемые экспертизы и продолжают выяснять все детали случившегося. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области.

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