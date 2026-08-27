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Преступления Происшествия

Полиция разыскивает двух парней, ограбивших "Пятерочку" в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В августе в полицию Центрального района Тольятти обратился представитель сетевого магазина на ул. Мира, 51. По указанному адресу там находится "Пятерочка". Заявитель сообщил, что два парня открыто похитили товары стоимостью свыше 5 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полиция смогла определить подозреваемых по записям с камер.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Сейчас правоохранители разыскивают двух светловолосых мужчин. Обоим на вид по 20 лет, рост каждого около 165-170 см. Первый был одет в футболку с эмблемой светлого цвета на груди и спортивные штаны черного цвета, кроссовки белого цвета. Второй - в футболку с эмблемой светлого цвета на груди и рукаве, спортивные штаны и кроссовки черного цвета, бейсболку белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)934-862, 8(9171)217-216, 8(9608)374-500 или 112. Конфиденциальность гарантирована.

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