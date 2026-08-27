Полиция разыскивает двух парней, ограбивших "Пятерочку" в Тольятти

В августе в полицию Центрального района Тольятти обратился представитель сетевого магазина на ул. Мира, 51. По указанному адресу там находится "Пятерочка". Заявитель сообщил, что два парня открыто похитили товары стоимостью свыше 5 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Полиция смогла определить подозреваемых по записям с камер.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Сейчас правоохранители разыскивают двух светловолосых мужчин. Обоим на вид по 20 лет, рост каждого около 165-170 см. Первый был одет в футболку с эмблемой светлого цвета на груди и спортивные штаны черного цвета, кроссовки белого цвета. Второй - в футболку с эмблемой светлого цвета на груди и рукаве, спортивные штаны и кроссовки черного цвета, бейсболку белого цвета.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)934-862, 8(9171)217-216, 8(9608)374-500 или 112. Конфиденциальность гарантирована.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках