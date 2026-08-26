Житель Отрадного взял кредит и перевёл 900 тыс. руб. мошенникам

Житель Отрадного стал жертвой мошенников. Всё началось со звонка якобы от сотрудников домофонной службы. Мужчине сообщили, что для доступа в подъезд на телефон поступит четырёхзначный код, и настойчиво попросили сразу продиктовать его во время разговора. Мужчина продиктовал код — и связь прервалась.

Затем позвонил человек, представившийся сотрудником Госуслуг, и заявил об утечке персональных данных. Далее жертву убедили связаться с "сотрудниками банка".

Банкиры сообщили, что на его имя оформлено более 10 микрозаймов и чтобы их аннулировать необходимо взять кредит и перевести на безопасный расчетный счет.

Введенный в заблуждение потерпевший взял кредит и перевёл 900 тыс. руб. на указанный счёт. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.