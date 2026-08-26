Житель Отрадного взял кредит и перевёл 900 тыс. руб. мошенникам

Житель Отрадного стал жертвой мошенников. Всё началось со звонка якобы от сотрудников домофонной службы. Мужчине сообщили, что для доступа в подъезд на телефон поступит четырёхзначный код, и настойчиво попросили сразу продиктовать его во время разговора. Мужчина продиктовал код — и связь прервалась.
Затем позвонил человек, представившийся сотрудником Госуслуг, и заявил об утечке персональных данных. Далее жертву убедили связаться с "сотрудниками банка".
Банкиры сообщили, что на его имя оформлено более 10 микрозаймов и чтобы их аннулировать необходимо взять кредит и перевести на безопасный расчетный счет.
Введенный в заблуждение потерпевший взял кредит и перевёл 900 тыс. руб. на указанный счёт. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках