16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Отрадного взял кредит и перевёл 900 тыс. руб. мошенникам В Тольятти задержан мужчина с крупной партией марихуаны Сельчанин украл у пьяного сызранца музыкальный центр и теперь отправится под суд Тольяттинку подозревают в дропперстве, ее ждет суд Жительница Кошкинского района потеряла более 1 млн рублей в попытках получить пассивный доход

Преступления Происшествия

Житель Отрадного взял кредит и перевёл 900 тыс. руб. мошенникам

ОТРАДНЫЙ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Житель Отрадного стал жертвой мошенников. Всё началось со звонка якобы от сотрудников домофонной службы. Мужчине сообщили, что для доступа в подъезд на телефон поступит четырёхзначный код, и настойчиво попросили сразу продиктовать его во время разговора. Мужчина продиктовал код — и связь прервалась.

Затем позвонил человек, представившийся сотрудником Госуслуг, и заявил об утечке персональных данных. Далее жертву убедили связаться с "сотрудниками банка".

Банкиры сообщили, что на его имя оформлено более 10 микрозаймов и чтобы их аннулировать необходимо взять кредит и перевести на безопасный расчетный счет.

Введенный в заблуждение потерпевший взял кредит и перевёл 900 тыс. руб. на указанный счёт. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6