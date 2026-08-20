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Замглавы Госстройэкспертизы Гельфанд объявлен в розыск

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Бесследно исчез замдиректора государственного автономного учреждения Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" Дмитрий Гельфанд. Информацию подтвердили несколько источников Волга Ньюс.

Фото: Александра Белова

По данным одного из источников Волга Ньюс, Гельфанд Дмитрий Артурович, 13.09.1988 года рождения, находится в розыске за отделом полиции по Самарскому району Самары с 05.06.2026 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По данным другого источника, случилось примерно следующее. Гельфанд был под арестом по подозрению в мошенничестве. Далее его перевели под домашний арест и он исчез через несколько месяцев.

Напомним, следствие считает, что Гельфанд брал деньги за "решение вопросов".

"По версии следствия, с ноября 2018 г. по август 2019 г. обвиняемый получил от местного предпринимателя 10 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и гарантии непривлечения к уголовной ответственности, если взяткодатель совершит преступление", — официально сообщали в СУ СКР по Самарской области.

Как считает следствие, на самом деле у обвиняемого не было возможности и намерений выполнять обещанное. Поэтому уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество".

В суде при решении вопросов о мере пресечения пришли сразу два адвоката Гельфанда — по назначению (юрист Земскова), и по соглашению (Александр Евдокимов из бюро "Лапицкий и партнеры"). По видеоконференцсвязи, будучи на экране за решеткой, участвовал в заседании и потерпевший Александр Юшин. А вот самого Гельфанда ни в каком виде в зале суда в этот день не было.

"Гельфанд этапирован из СИЗО-4 в СИЗО-1 Республики Мордовия через СИЗО-2 Самарской области", — огласил суд представленный по делу материал.

При этом адвокат Евдокимов просил рассмотрение жалобы перенести и обеспечить участие в заседании самого Гельфанда. С необходимостью участия чиновника согласился и представитель прокуратуры. Осужденный Юшин из судебного монитора рекомендовал с учетом своего опыта "ловить" Гельфанда в ближайшие дни в СИЗО-2, пока того не увезли в Мордовию.

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