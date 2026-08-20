Замглавы Госстройэкспертизы Гельфанд объявлен в розыск

Бесследно исчез замдиректора государственного автономного учреждения Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" Дмитрий Гельфанд. Информацию подтвердили несколько источников Волга Ньюс.
По данным одного из источников Волга Ньюс, Гельфанд Дмитрий Артурович, 13.09.1988 года рождения, находится в розыске за отделом полиции по Самарскому району Самары с 05.06.2026 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По данным другого источника, случилось примерно следующее. Гельфанд был под арестом по подозрению в мошенничестве. Далее его перевели под домашний арест и он исчез через несколько месяцев.
Напомним, следствие считает, что Гельфанд брал деньги за "решение вопросов".
"По версии следствия, с ноября 2018 г. по август 2019 г. обвиняемый получил от местного предпринимателя 10 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и гарантии непривлечения к уголовной ответственности, если взяткодатель совершит преступление", — официально сообщали в СУ СКР по Самарской области.
Как считает следствие, на самом деле у обвиняемого не было возможности и намерений выполнять обещанное. Поэтому уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество".
В суде при решении вопросов о мере пресечения пришли сразу два адвоката Гельфанда — по назначению (юрист Земскова), и по соглашению (Александр Евдокимов из бюро "Лапицкий и партнеры"). По видеоконференцсвязи, будучи на экране за решеткой, участвовал в заседании и потерпевший Александр Юшин. А вот самого Гельфанда ни в каком виде в зале суда в этот день не было.
"Гельфанд этапирован из СИЗО-4 в СИЗО-1 Республики Мордовия через СИЗО-2 Самарской области", — огласил суд представленный по делу материал.
При этом адвокат Евдокимов просил рассмотрение жалобы перенести и обеспечить участие в заседании самого Гельфанда. С необходимостью участия чиновника согласился и представитель прокуратуры. Осужденный Юшин из судебного монитора рекомендовал с учетом своего опыта "ловить" Гельфанда в ближайшие дни в СИЗО-2, пока того не увезли в Мордовию.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках