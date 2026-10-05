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Преступления Происшествия

Минус 1 млн рублей: селянин из Приволжского района планировал купить авто и нарвался на мошенников

ПРИВОЛЖЬЕ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мошенники выманили у жителя Приволжского района более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленники действовали через один из сайтов — сервисов по продаже и доставке автомобилей. Они присылали 51-летнему пострадавшему фотографии машины, обещали доставку и растаможку "под ключ", а цена была заметно ниже рыночной — главный крючок. Когда доверие было завоевано, злоумышленники начали выманивать деньги частями: сначала аванс, затем "таможенный сбор", "доставку", "хранение" — каждый раз торопя и угрожая ростом цены. Деньги переводились на карты третьих лиц, не связанных с компанией. Собрав всю сумму, 1 068 000 рублей, мошенники перестали выходить на связь, а автомобиль так и не был доставлен.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

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