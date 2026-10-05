Минус 1 млн рублей: селянин из Приволжского района планировал купить авто и нарвался на мошенников

Мошенники выманили у жителя Приволжского района более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Злоумышленники действовали через один из сайтов — сервисов по продаже и доставке автомобилей. Они присылали 51-летнему пострадавшему фотографии машины, обещали доставку и растаможку "под ключ", а цена была заметно ниже рыночной — главный крючок. Когда доверие было завоевано, злоумышленники начали выманивать деньги частями: сначала аванс, затем "таможенный сбор", "доставку", "хранение" — каждый раз торопя и угрожая ростом цены. Деньги переводились на карты третьих лиц, не связанных с компанией. Собрав всю сумму, 1 068 000 рублей, мошенники перестали выходить на связь, а автомобиль так и не был доставлен.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках