Сотрудники УФСБ России по Самарской области вскрыли и нейтрализовали противоправную деятельность сотрудников группы частной охранной организации. По предварительным данным, фигурируют в материалах представители ЧОО "Гром" Р.В.Власов, И.А.Смирнов и С.А.Панфилова.
Предполагается, что сотрудники охранной организации могли быть причастны к деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на использовании подконтрольных юридических лиц для совершения неправомерных операций с использованием средств платежей. Это делалось для обналичивания денег.
10 сентября 2026 г. в отношении подозреваемых СУ УМВД России по Тольятти было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом. Расследование продолжается, выясняются обстоятельства происшествия.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут