Сотрудники УФСБ России по Самарской области вскрыли и нейтрализовали противоправную деятельность сотрудников группы частной охранной организации. По предварительным данным, фигурируют в материалах представители ЧОО "Гром" Р.В.Власов, И.А.Смирнов и С.А.Панфилова.

Предполагается, что сотрудники охранной организации могли быть причастны к деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на использовании подконтрольных юридических лиц для совершения неправомерных операций с использованием средств платежей. Это делалось для обналичивания денег.

10 сентября 2026 г. в отношении подозреваемых СУ УМВД России по Тольятти было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом. Расследование продолжается, выясняются обстоятельства происшествия.