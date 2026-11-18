Следователи регионального СК возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в результате пожара в Самарском районе, передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
Напомним, вечером 17 ноября в жилом доме на ул. Водников произошел крупный пожар, в результате которого погибла 12-летняя девочка, проживавшая на первом этаже расселенного дома вместе с бабушкой и младшим братом.
Кроме того, на пожаре пострадали 10-летний мальчик и 74-летняя женщина, предположительно, родственники погибшей девочки.
"В настоящее время потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания электропроводки", - рассказали в Следственном комитете.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
В мэрии Самары прокомментировали происшествие:
"Дом был признан аварийным в 2016 году. Из семи жилых помещений пять расселены, одно было свободным, в одной квартире (№ 1) проживала семья из трёх человек. Собственникам неоднократно предлагали денежную компенсацию или предоставление нового жилья в Самаре, но они отказались. Сейчас вопрос о временном жилье и поддержке решается в установленном порядке, администрация города поможет пострадавшим с оформлением документов. Судьба участка после сноса будет определена по градостроительной документации — решение о строительстве пока не принято".
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !