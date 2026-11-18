Следователи регионального СК возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в результате пожара в Самарском районе, передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Напомним, вечером 17 ноября в жилом доме на ул. Водников произошел крупный пожар, в результате которого погибла 12-летняя девочка, проживавшая на первом этаже расселенного дома вместе с бабушкой и младшим братом.

Кроме того, на пожаре пострадали 10-летний мальчик и 74-летняя женщина, предположительно, родственники погибшей девочки.

"В настоящее время потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания электропроводки", - рассказали в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В мэрии Самары прокомментировали происшествие:

"Дом был признан аварийным в 2016 году. Из семи жилых помещений пять расселены, одно было свободным, в одной квартире (№ 1) проживала семья из трёх человек. Собственникам неоднократно предлагали денежную компенсацию или предоставление нового жилья в Самаре, но они отказались. Сейчас вопрос о временном жилье и поддержке решается в установленном порядке, администрация города поможет пострадавшим с оформлением документов. Судьба участка после сноса будет определена по градостроительной документации — решение о строительстве пока не принято".