У пенсионерки из Камышлинского района похитили почти 1 млн: суд взыскал деньги с дропперов из Подмосковья

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По материалам прокуратуры Камышлинского района, 70‑летняя местная жительница стала жертвой обмана: мошенники перевели похищенную сумму на карты двух лиц, выступавших в роли дропперов. Их личности установлены, оба проживают в Московской области.