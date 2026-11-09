Исчезнувшего замглавы Госстройэкспертизы Гельфанда нашли и арестовали

Суд Самарского района Самары отправил под арест на семь суток бывшего замдиректора государственного автономного учреждения Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" Дмитрия Гельфанда.
Гельфанда подозревают в мошенничестве, а именно в получении 10 млн рублей за обещание покровительства. В прошлом году его арестовали, но затем перевели под домашний арест. Из-под домашнего ареста Гельфанд сбежал.
Ряд источников называл причиной побега давление со стороны бывшего сотрудника ФСБ Павла Селезнева и предполагаемого подельника последнего Михаила Дудина. По версии источников, Селезнев использует Гельфанда для дискредитации следствия и оказания влияния на дела, связанные с оперативником Денисом Денисовым и бандой Игоря Сиротенко.
Гельфанда задержали в другом регионе, доставили в Самару, и здесь суд принял решение об аресте.
Ранее сообщалось, что предполагаемый лидер группировки "Сиротинские" Игорь Сиротенко, известеный в криминальном мире как "Сирота", объявлен в розыск и заочно арестован. Дело Дениса Денисова стал рассматривать гарнизонный суд. Но от СМИ процесс закрыли.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут