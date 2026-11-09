Исчезнувшего замглавы Госстройэкспертизы Гельфанда нашли и арестовали

Суд Самарского района Самары отправил под арест на семь суток бывшего замдиректора государственного автономного учреждения Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" Дмитрия Гельфанда.

Гельфанда подозревают в мошенничестве, а именно в получении 10 млн рублей за обещание покровительства. В прошлом году его арестовали, но затем перевели под домашний арест. Из-под домашнего ареста Гельфанд сбежал.

Ряд источников называл причиной побега давление со стороны бывшего сотрудника ФСБ Павла Селезнева и предполагаемого подельника последнего Михаила Дудина. По версии источников, Селезнев использует Гельфанда для дискредитации следствия и оказания влияния на дела, связанные с оперативником Денисом Денисовым и бандой Игоря Сиротенко.

Гельфанда задержали в другом регионе, доставили в Самару, и здесь суд принял решение об аресте.

Ранее сообщалось, что предполагаемый лидер группировки "Сиротинские" Игорь Сиротенко, известеный в криминальном мире как "Сирота", объявлен в розыск и заочно арестован. Дело Дениса Денисова стал рассматривать гарнизонный суд. Но от СМИ процесс закрыли.