Начальник отделения почты в Самарской области подозревается в присвоении денег, выделенных на выплаты пенсии

В Новокуйбышевске расследуется дело о хищении более 14 тыс. руб. из средств, предназначенных для социальных выплат, сообщает СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что в 2025 г. фигурантка использовала деньги, которые должны были пойти на пенсии и пособия нескольким жителям, в личных целях.

Действия квалифицированы по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Сейчас идет сбор доказательной базы.