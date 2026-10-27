Мошенники убедили самарчанку отдать им более миллиона рублей

67-летняя жительница Самары, поверив злоумышленникам, лишилась более миллиона рублей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Обратившаяся за помощью к полицейским женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником известной энергосбытовой компании и сообщил о перезаключении договора на обслуживание. Аферист убедил, что соглашение можно подписать онлайн, не выходя из дома, пожилой женщине следует только продиктовать код из смс-сообщения.
Потерпевшая, доверившись незнакомцу, продиктовала пришедшую на телефон комбинацию цифр. Далее с женщиной связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что она стала жертвой аферистов и может лишиться всех своих сбережений и поэтому ей следует перевести деньги на "безопасный счет".
В течение нескольких дней пострадавшая осуществила порядка 12 денежных переводов на указанные злоумышленником счета. Спустя время, когда ее "спаситель" перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой аферы и обратилась за помощью в полицию, пояснив, что лишилась более миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут