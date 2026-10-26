Геологическая фирма из Жигулевска угодила в уголовное дело, задолжав сотрудникам 37 млн рублей

В Жигулевске прокуратура устроила проверку в коммерческой организации, занимающейся геолого-разведочными, геофизическими и геохимическими работами в области изучения недр. Выяснилось, что с января по март 2025 года фирма задолжала 87 сотрудникам более 37 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Сотрудники надзорного ведомства направили в органы следствия материалы проверки. В итоге на организацию возбудили уголовное дело по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации".
"После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Трудовые права работников восстановлены", — отмечается в сообщении.
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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут