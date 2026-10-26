Геологическая фирма из Жигулевска угодила в уголовное дело, задолжав сотрудникам 37 млн рублей

В Жигулевске прокуратура устроила проверку в коммерческой организации, занимающейся геолого-разведочными, геофизическими и геохимическими работами в области изучения недр. Выяснилось, что с января по март 2025 года фирма задолжала 87 сотрудникам более 37 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сотрудники надзорного ведомства направили в органы следствия материалы проверки. В итоге на организацию возбудили уголовное дело по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации".

"После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Трудовые права работников восстановлены", — отмечается в сообщении.