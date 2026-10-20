В Самаре вынесли приговор насильнику за нападение на сотрудника колонии

Самарский областной суд вынес решение по делу осужденного по целому ряду статей мужчины по фамилии Игнатов. Он напал на работника исправительного учреждения. Игнатов был судим по статьям о сексуальном насилии (три преступления по ст. 131 и одно по ч. 2 ст. 133 УК РФ), а также за угрозы и приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

По информации свидетелей, озвученной в суде, Игнатов находился в местах лишения свободы, когда стал нарушать режим. Как-то утром он не вышел на зарядку и отказывался это делать, несмотря на замечания сотрудников колонии. Как описывают свидетели, осужденный вел себя неадекватно, размахивал руками, высказывался в грубой форме, утверждая, что ничего не должен и ничего не будет делать.

В ходе разговора Игнатов внезапно нанес удар кулаком в лицо сотруднику колонии, потом замахнулся второй рукой, но тут уже сотрудник увернулся. После этого мужчину увели в дежурную часть.

Далее в отношении Игнатова возбудили уголовное дело по ст. 321 УК РФ "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Суд приговорил его за новое преступление к 2 годам лишения свободы. Областной суд оставил вердикт в силе.