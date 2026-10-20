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Преступления Происшествия

В Самаре вынесли приговор насильнику за нападение на сотрудника колонии

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес решение по делу осужденного по целому ряду статей мужчины по фамилии Игнатов. Он напал на работника исправительного учреждения. Игнатов был судим по статьям о сексуальном насилии (три преступления по ст. 131 и одно по ч. 2 ст. 133 УК РФ), а также за угрозы и приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

По информации свидетелей, озвученной в суде, Игнатов находился в местах лишения свободы, когда стал нарушать режим. Как-то утром он не вышел на зарядку и отказывался это делать, несмотря на замечания сотрудников колонии. Как описывают свидетели, осужденный вел себя неадекватно, размахивал руками, высказывался в грубой форме, утверждая, что ничего не должен и ничего не будет делать.

В ходе разговора Игнатов внезапно нанес удар кулаком в лицо сотруднику колонии, потом замахнулся второй рукой, но тут уже сотрудник увернулся. После этого мужчину увели в дежурную часть.

Далее в отношении Игнатова возбудили уголовное дело по ст. 321 УК РФ "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Суд приговорил его за новое преступление к 2 годам лишения свободы. Областной суд оставил вердикт в силе.

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Последние комментарии

Иван Веселов 15 октября 2026 15:42 Дело о сексуальном преступлении в отношении двух девочек в Самарской области прекратили

Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю

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а вы не в курсе всего этого?

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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

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По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

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