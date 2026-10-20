В Самаре вынесли приговор насильнику за нападение на сотрудника колонии

Самарский областной суд вынес решение по делу осужденного по целому ряду статей мужчины по фамилии Игнатов. Он напал на работника исправительного учреждения. Игнатов был судим по статьям о сексуальном насилии (три преступления по ст. 131 и одно по ч. 2 ст. 133 УК РФ), а также за угрозы и приговорен к 15 годам колонии строгого режима.
По информации свидетелей, озвученной в суде, Игнатов находился в местах лишения свободы, когда стал нарушать режим. Как-то утром он не вышел на зарядку и отказывался это делать, несмотря на замечания сотрудников колонии. Как описывают свидетели, осужденный вел себя неадекватно, размахивал руками, высказывался в грубой форме, утверждая, что ничего не должен и ничего не будет делать.
В ходе разговора Игнатов внезапно нанес удар кулаком в лицо сотруднику колонии, потом замахнулся второй рукой, но тут уже сотрудник увернулся. После этого мужчину увели в дежурную часть.
Далее в отношении Игнатова возбудили уголовное дело по ст. 321 УК РФ "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Суд приговорил его за новое преступление к 2 годам лишения свободы. Областной суд оставил вердикт в силе.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут