В поселке Федоровка под Тольятти обычная претензия к быстрой езде закончилась гибелью человека, сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2025 г. в жилой зоне в п. Федоровка местный житель попытался остановить автомобиль, который, по его мнению, ехал слишком быстро. Мужчина подошел к Mazda CX‑7 со стороны водительской двери, взялся за рамку, высказал претензии, предположив, что водитель пьян.

В этот момент 61-летний подсудимый резко нажал на газ. Пешеход не смог удержаться: его протащило несколько метров, после чего он рухнул на асфальт. Полученные многочисленные повреждения оказались смертельными и мужчина скончался в больнице.

Суд установил, что водитель осознавал опасность своих действий: он видел, что человек держится за дверь, и все равно начал движение с резким набором скорости. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), фигурант приговорен к 8 годам колонии строгого режима.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевших. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 4 млн рублей. Автомобиль Mazda CX‑7 конфискован в доход государства.