В поселке Федоровка под Тольятти обычная претензия к быстрой езде закончилась гибелью человека, сообщает прокуратура Самарской области.
В июне 2025 г. в жилой зоне в п. Федоровка местный житель попытался остановить автомобиль, который, по его мнению, ехал слишком быстро. Мужчина подошел к Mazda CX‑7 со стороны водительской двери, взялся за рамку, высказал претензии, предположив, что водитель пьян.
В этот момент 61-летний подсудимый резко нажал на газ. Пешеход не смог удержаться: его протащило несколько метров, после чего он рухнул на асфальт. Полученные многочисленные повреждения оказались смертельными и мужчина скончался в больнице.
Суд установил, что водитель осознавал опасность своих действий: он видел, что человек держится за дверь, и все равно начал движение с резким набором скорости. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), фигурант приговорен к 8 годам колонии строгого режима.
Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевших. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 4 млн рублей. Автомобиль Mazda CX‑7 конфискован в доход государства.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут