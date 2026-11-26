В Тольятти 52-летний местный житель незаконно прописал в своей квартире 20 иностранцев, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сообщается, что безработный, ранее несудимый мужчина получил за это около 3 тыс. рублей.

Сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации".

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.