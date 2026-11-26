Глава Самары Иван Носков сообщил в своём канале МАХ о завершении основных восстановительных работ после массированной ночной атаки беспилотников. Городские территории полностью обследованы: повреждения зафиксированы на шести зданиях в Куйбышевском и Ленинском районах, а также в соцучреждениях Куйбышевского района.

По словам Носкова, тепловой контур повреждённых многоквартирных домов и соцучреждений оперативно восстановлен, возобновлена подача отопления в Куйбышевском районе, полностью восстановлено газоснабжение. Электросети ещё в работе, но подача электроэнергии уже началась; вслед за ремонтом сетей электроснабжения восстанавливается и горячая вода.

"Ситуацию держу на личном контроле, соцслужбы города помогают пострадавшим жителям оформить все положенные льготы. Средства в бюджете города на случай подобных ситуаций предусмотрены", — подчеркнул Иван Носков.

С завтрашнего дня все школы и детские сады перейдут на штатный режим, за исключением детского сада № 466 — его здание пострадало сильнее остальных, детей временно переводят в детский сад № 350. Глава города предупредил: если в работе школ и садов произойдут изменения, информация появится в родительских чатах не позднее 7 часов утра — за ночь здания должны успеть полностью прогреться.

Носков поблагодарил сотрудников ресурсоснабжающих организаций, муниципальных предприятий и управляющих компаний за оперативную работу и напомнил телефоны горячей линии: 8 (846) 930-81-12 и 8 (846) 372-58-20. После окончания основных ремонтных работ аварийные бригады останутся дежурить в ночь.