Иван Носков: "Ключевая задача — обеспечить доступ к новой инфраструктуре для граждан-льготников"

Самарский МФЦ начал прием документов от граждан льготных категорий для бесплатной парковки на платных парковочных пространствах. В этом году они заработают в областной столице в тестовом режиме в рамках проекта "Парковка63". Услуга бесплатна, подать документы может как сам заявитель, так и его доверенное лицо. На сегодняшний день специалисты МФЦ приняли 12 таких обращений.

"При внедрении платных парковок в Самаре мы проанализировали эффективные алгоритмы их работы в других городах. Ключевая задача — обеспечить доступ к новой инфраструктуре для граждан, имеющих право на льготы. Прежде всего речь о многодетных семьях, Героях Советского Союза и Российской Федерации, участниках СВО и Великой Отечественной войны, людях с ОВЗ, для которых личный автомобиль зачастую является единственным способом передвижения. Они смогут бесплатно, комфортно и безопасно парковаться на платных парковках, в том числе у поликлиник, больниц, учреждений соцзащиты, образования и культуры и у других социально значимых объектов", — подчеркнул глава города Самары Иван Носков.

Автомобили людей с инвалидностью, уже внесенные в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), отдельно регистрировать не нужно: благодаря интеграции с реестром сведения поступят автоматически и будут учтены сразу после запуска программно-аппаратным комплексом "Парковка63", в том числе оборудованием мобильного контроля за соблюдением правил парковки. Если автомобиль еще не внесен в реестр, потребуется обращение в МФЦ. При этом доступна дистанционная запись через Госуслуги, а также вызов специалиста на дом.

"При обращении к нам гражданам, имеющим льготы, нужно предоставить паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства и документ, подтверждающий право на льготу, а также заполнить заявление. Мы проверим пакет документов и направим его в Центр организации дорожного движения, который примет решение о внесении автомобиля льготника в базу автоматизированной системы платных парковок. О результатах МФЦ уведомит каждого заявителя", — рассказала директор МАУ г. о. Самара "МФЦ" Оксана Алексеева.

Парковочное разрешение оформляется не более 30 рабочих дней, действует один год и продлевается при необходимости. Льгота предоставляется только на одно транспортное средство, независимо от количества автомобилей в собственности. Заявитель должен иметь регистрацию по месту жительства или пребывания в Самаре.

"Возить с собой или размещать под лобовым стеклом уведомление из МФЦ и разрешение на бесплатную парковку не требуется — при пользовании парковками нового формата необходимые сведения будут "высвечиваться" в нашей базе. Если после запуска парковок с началом тестирования программно-аппаратного комплекса у пользователей возникнут какие-либо проблемы, мы разберемся с каждой в индивидуальном порядке и в кратчайшие сроки", — отметил директор МКУ "ЦОДД" города Самары Александр Моргун.

Напомним, что для улучшения качества обслуживания граждан в МФЦ и повышения доступности услуг работает круглосуточный чат-бот. С его помощью можно записаться в МФЦ, выбрав удобное время и отделение, проверить готовность документов, узнать статус заявления или отменить запись на прием. Чтобы начать пользоваться чат-ботом, перейдите по ссылке clck.ru/3QHgUR. С административным регламентом предоставления муниципальной услуги можно ознакомиться на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/docs/official-publication/62259/.