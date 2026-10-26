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Иван Носков поручил подготовить план развития детсада № 249 на ул. Солнечной

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Иван Носков проверил ход подготовки к введению в эксплуатацию нового модульного корпуса детского сада № 249 на ул. Солнечной и обсудил дальнейшее развитие соцучреждения.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Модульный корпус детского сада общей площадью 445 кв. метров станет пятым корпусом садика, где смогут заниматься дети в возрасте от 2 до 7 лет. Он уже оборудован современной мебелью, развивающими дидактическими играми — как настольными, так и настенными — и игрушками, соответствующими возрастным особенностям детей.

Общая стоимость корпуса с оборудованием составляет 39 млн рублей, средства выделены из городского бюджета. Сейчас за счет городского бюджета рядом с новым корпусом подрядчик устанавливает подпорную стенку.  

"Детский сад № 249 расположен в микрорайоне с плотной жилой застройкой и его развитие важно для города. Территория садика очень зеленая около 3 га, здесь четыре действующих корпуса с группами. В следующем году ему исполнится 70 лет, и конечно, здания здесь уже требуют обновления. Первоочередные задачи, которые уже выполняем, — укрепление грунта и запуск в эксплуатацию нового модульного корпуса, обустройство подходов к нему. Также необходимо ускорить снос неиспользуемых зданий. В дальнейшем будем развивать территорию детского сада поэтапно и делать ее более интересной, комфортной для детей", — сказал глава города Самары Иван Носков. 

Как рассказала главе города заведующая детским садом № 249 Наталья Пирогова, сейчас в дошкольном учреждении 146 воспитанников от 2 до 7 лет — пять групп занимаются в четырёх корпусах. После завершения работ по капремонту подпорной стенки, находящейся рядом с новым модульным корпусом, в нем разместятся две группы с 2 до 3 и с 3 до 4 лет. Все корпуса на сегодняшний день подключены к отоплению — в 2025 году за счет городского бюджета здесь был выполнен ремонт инженерных сетей.

"Наш детский сад построен в 1957 году и изначально был подшефным учреждением завода "Прогресс". Территория у нас большая, рельеф сложный — поэтому укрепление подпорной стенки среди первоочередных задач. С подрядчиком выстроили ежедневное взаимодействие, будем завершать работы по графику. После этого откроем новый корпус для двух ясельных и младших групп — на 55 детей", — Наталья Пирогова. 

По поручению Самары Ивана Носкова департамент образования совместно с руководством детского сада подготовят план развития соцучреждения, включая снос старых и возведение современных корпусов и детских площадок. Департамент управления имуществом администрации города оформит документы для сноса неиспользуемых объектов. 

Напомним, в 2026 году в рамках нацпроектов "Молодежь и дети" и "Семья" отремонтированы школы № 36, 70, 167, лицей "Созвездие" № 131 и дошкольное отделение школы № 35. В школе № 177 выполнен комплексный капремонт, в школе № 10 "Успех" — ремонт спортзала, а в детском саду № 94 — ремонт асфальтового покрытия. Также отремонтировано пять пищеблоков — в школах № 32, 77, 108, 146 и в Лицее философии.

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