Почти на 14% вырос пассажиропоток на автобусных маршрутах в Самаре в этом году

В Самаре подвели промежуточные итоги работы перевозчиков за 2026 год. Всеми видами городского пассажирского транспорта жители и гости города воспользовались уже более 95 млн раз. Пассажиропоток на автобусных маршрутах вырос и составил свыше 300 тысяч человек в будни, в целом же в этом году он увеличился почти на 14% по сравнению с прошлогодним показателем.

"Мы системно работаем над улучшением качества обслуживания пассажиров и организации работы общественного транспорта в Самаре. Часть этой работы - переход на новые контракты с перевозчиками, предусматривающие принципиально иную модель оплаты транспортной работы. Раньше перевозчики получали средства за счет госсубсидии за каждого из перевезенных пассажиров, и их количество было определяющим. Теперь приоритеты - пройденный километраж, количество подвижного состава на каждом маршруте, наличие современных транспортных средств на линии, четкое соблюдение графика движения по полному маршрутному кругу и т.п.", - отметил руководитель департамента транспорта администрации г.о. Самара Андрей Карпочев.

Для повышения качества услуг контракты на обслуживание маршрутов наземного общественного транспорта с регулируемыми тарифами заключены по всем 50 автобусным, 24 трамвайным и 15 троллейбусным маршрутам. Это позволило сократить случаи недовыпуска подвижного состава, пропусков рейсов, отсутствия автобусов в часы первых и последних отправлений, а также помогло снизить число обращений по поводу санитарного состояния салонов, неработающих кондиционеров, невежливого поведения водителей и кондукторов.

"К 2030 году 16 коммерческих автобусных маршрутов мы также планируем перевести на регулируемые тарифы с обслуживанием на новых контрактных условиях. Они уже доказали свою эффективность на примере организации автобусных рейсов - теперь автобусы в будни перевозят почти на 50 тысяч человек больше, чем до начала пандемии. Прирост пассажиропотока наблюдаем также ежегодно с начала сентября, по завершении сезона отпусков и летних каникул", - добавил Андрей Карпочев.

Перевести на регулируемые тарифы к 2030 году планируется следующие коммерческие маршруты: №№ 4, 21 м, 46, 48д, 84, 88, 85, 89, 94, 99, 203, 213, 215, 226, 261, 272.

Трамвайно-троллейбусным управлением при поддержке правительства Самарской области менее чем за полтора года было закуплено 74 новых низкопольных трамвая: 71 вагон модели 71-911ЕМ "Львенок" и три трехсекционника "Витязь-М". С завершением ремонта трамвайных путей, который в этом году масштабирован до 7,8 км, а также благодаря ремонту прилегающей инфраструктуры горэлектротранспорта на предприятии запланировали в ближайшие годы увеличить пассажиропоток на 20-25% (до 200 тыс. человек в будние дни). Кроме того, прогнозируется рост пассажиропотока Самарского метрополитена на 30% после ввода в эксплуатацию станции "Театральная".

Отметим, что по всем вопросам, касающимся работы общественного транспорта в Самаре, можно обращаться на "горячую линию" профильного городского департамента по тел. 8 (846) 207-70-11.