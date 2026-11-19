В Самаре продолжается высадка растений в новом питомнике площадью 6,5 га, который будет обслуживать набережную реки Волги.

18 ноября глава города Самары Иван Носков посетил питомник в междуречье рек Волги, Самары и протока Сухая Самарка. Вместе с врип главы Куйбышевского района Владимиром Чвановым и сотрудниками МАУ "Самарская набережная" он принял участие в высадке саженцев 15 голубых елей и 50 саженцев сосны.

"Вместе с коллективом учреждения "Самарская набережная" мы проделали большую работу, чтобы в Самаре впервые с советских времен появился питомник. В обозримом будущем он станет основой для восстановления и пополнения зеленого массива самой протяженной набережной реки Волги. Квалифицированные специалисты следят за организацией посадок, обеспечивают должный уход растениям, в дальнейшем здесь появятся и теплицы для цветов и более прихотливых растений. Важно, чтобы будущие деревья росли здоровыми, крепли по мере взросления и имели эстетически презентабельный вид. Набережная Самары достойна лучшего!" - отметил глава города Самары Иван Носков.

Ранее в питомнике уже было высажено 400 саженцев елей, 300 сеянцев сосны и 400 саженцев березы. Со следующего года по инициативе главы города в уходе за этими растениями в питомнике смогут принять участие воспитанники Самарского областного детского эколого-биологического центра.

"Очень важно, что у ребят будет возможность поучаствовать в будущем озеленении родной набережной. Такое личное участие - прекрасная составляющая экопатриотического воспитания: оно формирует у детей ответственность, понимание объемов труда, вложенного в каждое деревце, чтобы оно могло вырасти и украсить собой наш любимый город", - поделилась мнением педагог Самарского областного детского эколого-биологического центра, руководитель региональной Экостанции, куратор проекта "Юннаты Первых" в Самарской области Наталья Рогова.

Саженцы для питомника предоставлены для МАУ "Самарская набережная" города Самары министерством природных ресурсов и экологии Самарской области. Фонд питомника составляют как сеянцы-одногодки высотой 8-10 сантиметров, так и деревца возрастом до трех лет и высотой до полуметра.

"Содержание питомника - новое направление нашей работы. Постепенно мы переходим на полностью самостоятельное обслуживание набережной и пляжей города. Благодарю Ивана Николаевича за доверие и поддержку учреждения и всего коллектива. Выбираем растения с учетом потребностей. Выращивать будем также породы деревьев и кустарников с широкой корневой системой, которые позволят укреплять и формировать здоровый зеленый каркас береговой линии на территории питомника. Это ивы, березы, хвойные деревья", - рассказал директор МАУ "Самарская набережная" Артемий Анисимов.

Напомним, участок под организацию питомника крупномерных растений для озеленения набережной был выделен в 2025 году на территории порядка 6,5 гектара. В июле текущего года на участке началась подготовка к закладке питомника. В конце октября на территории питомника были высажены первые саженцы.