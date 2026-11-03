Иван Носков: "Продолжаем обновлять учреждения культуры Самары при поддержке нацпроекта "Семья"

В самарской детской школе искусств имени А. Я. Басс состоялось открытие камерного зала. Это событие стало возможным благодаря нацпроекту "Семья": школа искусств получила два новых рояля и стулья-кресла для зрителей. На обновление Детской школы искусств им. А. Я. Басс в рамках нацпроекта было направлено порядка 6,5 млн рублей.

"Продолжаем обновлять учреждения культуры Самары при поддержке национальных проектов. В известной самарской Детской школе искусств имени Аннэты Яковлевны Басс при поддержке нацпроекта "Семья" создали современное пространство для занятий, концертов и творческих встреч. Его главными участниками и зрителями станут дети — здесь они смогут развивать свои таланты, участвовать в выступлениях и знакомиться с настоящим искусством. Важно, что зал будет доступен не только учащимся школы, но и профессиональным музыкантам, педагогам и партнерам учреждения. Уверен, что площадка станет новой точкой притяжения для самарцев и частью культурной жизни города", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Камерный зал расположен в историческом особняке Шабаева в доме № 81 по улице Куйбышева. В день открытия на сцене нового зала перед гостями мероприятия выступили преподаватели и учащиеся школы, а также студенты Самарского музыкального училища имени Шаталова и ученики музыкальной школы имени Беляева, представившие десять фортепианных и оркестровых номеров.

"Обновление камерного зала стало настоящим подарком нашей школе, педагогам и воспитанникам. Давняя мечта стала реальностью благодаря нацпроекту "Семья" и поддержке администрации города. До конца года в зале уже запланировано несколько концертных мероприятий и мастер-классов — уверена, здесь будет комфортно и артистам, и посетителям. Мы хотим, чтобы камерный зал как можно чаще становился площадкой для встреч с музыкой", — поделилась директор Детской школы искусств имени Аннэты Яковлевны Басс Елизавета Сморкалова.

Узнать расписание мероприятий, которые пройдут в камерном зале до конца текущего года, можно в паблике ВКонтакте https://vk.ru/dshi_bass.

Отметим, в этом году при поддержке национального проекта "Семья" администрация города Самары приобрела для пяти школ искусств новые музыкальные инструменты, оборудование, учебные и методические материалы: учебники по сольфеджио и музыкальной литературе, нотную литературу, альбомы по истории искусств, учебные пособия по живописи, рисунку и анатомии, электронные комплекты и программно-методический комплекс "Азбука искусства".

Напомним, нацпроект "Семья" стартовал в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина и является преемником действовавших ранее нацпроектов "Демография" и "Культура". Он предполагает проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию семей и детей, реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности.