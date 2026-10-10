В Новокуйбышевске продолжается восстановление пострадавшего после атаки беспилотников дома

В субботу, 10 октября, представители администрации Новокуйбышевска совместно с жильцами дома, пострадавшего в ходе атаки БПЛА 22 августа, проинспектировали ход восстановительных работ. На сегодняшний день на площадке развернута активная работа: завезены стройматериалы, начаты работы по восстановлению крыши и кирпичной кладки.
"Была проведена инструментальная экспертиза, в результате которой 25 сентября было дано заключение, позволяющее повреждения восстановить и дать людям возможность вернуться в свои квартиры. Контракт с подрядчиком заключён, работы ведутся в достаточно активном темпе. Администрация с привлечением жильцов дома контролирует ход работ, подрядчик понимает свою меру ответственности, чтобы работы были завершены как можно скорее", — рассказал заместитель главы городского округа Ильдар Ибрагимов.
Восстановительные работы должны быть завершены к 20 декабря. Жители с нетерпением ждут возвращения в свои квартиры.
"Дом хороший, крепкий, высокие потолки, просторные комнаты. Здесь прошла вся наша жизнь. Рады тому, что дом восстановят. И конечно, мы с соседями очень ждём, когда закончатся все работы и мы снова сможем вернуться в свои квартиры", — отметила председатель дома Людмила Полякова.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.