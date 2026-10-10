16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Новокуйбышевске продолжается восстановление пострадавшего после атаки беспилотников дома Иван Носков поручил расширить формы наставничества для молодых учителей Иван Носков: "Таланты самарских ребят раскроются в полную силу" Иван Носков: "В Самаре к отоплению подключено более 40% объектов социальной сферы" Почти на 14% вырос пассажиропоток на автобусных маршрутах в Самаре в этом году

Муниципалитеты Власть и политика

В Новокуйбышевске продолжается восстановление пострадавшего после атаки беспилотников дома

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 10 октября, представители администрации Новокуйбышевска совместно с жильцами дома, пострадавшего в ходе атаки БПЛА 22 августа, проинспектировали ход восстановительных работ. На сегодняшний день на площадке развернута активная работа: завезены стройматериалы, начаты работы по восстановлению крыши и кирпичной кладки.

"Была проведена инструментальная экспертиза, в результате которой 25 сентября было дано заключение, позволяющее повреждения восстановить и дать людям возможность вернуться в свои квартиры. Контракт с подрядчиком заключён, работы ведутся в достаточно активном темпе. Администрация с привлечением жильцов дома контролирует ход работ, подрядчик понимает свою меру ответственности, чтобы работы были завершены как можно скорее", — рассказал заместитель главы городского округа Ильдар Ибрагимов.

Восстановительные работы должны быть завершены к 20 декабря. Жители с нетерпением ждут возвращения в свои квартиры.

"Дом хороший, крепкий, высокие потолки, просторные комнаты. Здесь прошла вся наша жизнь. Рады тому, что дом восстановят. И конечно, мы с соседями очень ждём, когда закончатся все работы и мы снова сможем вернуться в свои квартиры", — отметила председатель дома Людмила Полякова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1