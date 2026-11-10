Иван Носков: "Все чаще жители выбирают для благоустройства небольшие, но знаковые для себя места в городе"

В Самаре завершилась приемка работ по благоустройству сквера рядом с домом культуры "Искра" в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Глава города Самары Иван Носков совместно с депутатом Самарской Губернской Думы Ириной Шведовой проверил выполненные работы. В этом году здесь обустроено 780 квадратных метров плиточных тротуаров, отремонтированы лестницы, оборудованы газоны и уличное освещение, установлены скамейки и уличные качели. На реализацию проекта выделено порядка 68 млн рублей.

"Благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" с каждым годом в Самаре растет число красивых, современных общественных пространств. Все чаще жители выбирают для благоустройства небольшие, но знаковые для себя места в городе. Сквер у дома культуры "Искра" — это сложный многоуровневый проект, который уже стал местом притяжения жителей Красноглинского района. Особое внимание уделили выбору растений, высаженных в сквере, весной и осенью склон перед домом культуры будет украшен цветущими растениями. А после капремонта самого здания сквер станет дополнительной площадкой для проведения занятий для детей и подростков на свежем воздухе", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Глава Самары проверил ремонт лестничных спусков, ведущих к взрослой библиотеке № 29 и к детской библиотеке № 17. В следующем году ресурсоснабжающие компании, чьи объекты прилегают к скверу, приведут их в порядок и благоустроят территорию вокруг.

"Здесь у ДК никогда не было сквера, просто заросший сорными деревьями участок, через который шла протоптанная тропа вдоль забора. Теперь, конечно, красота! Стало уютно и удобно. И дорожки, и лестницы с поручнями, и свет по вечерам, и лавочки, чтобы отдохнуть, и даже видеокамеры. Большое спасибо Ивану Николаевичу, что мы были услышаны, что нам помогли привести это место в порядок. Надеемся, очередь дойдет и до самого ДК "Искра", со своей стороны готовы включаться в процесс", — поделилась жительница дома № 9 поселка Красная Глинка Ирина Кощеева.

Также глава Самары проверил ход благоустройства в парке им. Н. А. Щорса. Здесь уже обустроены газоны с автополивом, смонтировано уличное освещение и создан новый пешеходный фонтан — его пробный пуск перед консервацией на зиму произвели в конце октября. Сейчас на объекте завершается устройство тротуаров с плиточным покрытием, после чего установят скамейки и урны. Благоустройство планируется завершить до конца ноября, готовность объекта составляет 75%.

Отметим, также в Самаре в 2026 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" благоустроена прогулочная зона площадью более 12 тысяч квадратных метров в парке "Воронежские озера". Там обустроены тротуары с плиточным покрытием, оборудовано уличное освещение, установлены скамейки и урны, высажены более тысячи многолетних растений.

Напомним, нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован Президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в числе которых "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", и государственных программ Российской Федерации.