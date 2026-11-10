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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор за ДТП, в котором погибла пенсионерка

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промышленный районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о смертельном ДТП.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, 3 апреля 2026 г. 41-летняя водитель Chevrolet Cruze ехала по ул. Ташкентской и на пешеходном переходе сбила 78-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в больнице.

Суд назначил автомобилистке два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также она должна будет выплатить дочерям погибшей по 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Гид потребителя

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