В Самаре водитель Chevrolet сбил на переходе пешехода

В ДТП на ул. Ташкентской в Самаре 3 апреля пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ГУ МВД по Самарской области

Фото: ГУ МВД по Самарской области

41-летняя водитель Chevrolet совершила наезд на пожилую женщину, которая, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую с места аварии увезли в больницу на карете скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции направили общественный транспорт по альтернативному маршруту и взяли на себя регулирование движения.

В настоящее время проводится выяснение всех обстоятельств ДТП.