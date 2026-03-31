В Куйбышевском районе девушка-подросток пострадала, упав с электровелосипеда

В понедельник, 30 марта, в Куйбышевском районе Самары пострадала 16-летняя девушка-подросток, упавшая с электровелосипеда, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в 08:05 на ул. Болотной. В пути следования несовершеннолетняя, управляя незарегистрированным в установленном порядке велосипедом с электрическим мотором Kugoo U5, не обеспечила постоянного контроля за движением транспортного средства и опрокинула его.

Девушка госпитализирована.