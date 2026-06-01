В Тольятти под колеса попал 8-летний ребенок

В воскресенье, 1 июня, в 16:00 Тольятти под колеса автомобиля попал 8-летний пешеход, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, в жилой зоне 55-летний водитель Belgee X50 двигался со стороны бульвара Космонавтов в направлении ул. Автостроителей. В пути следования, во дворе дома № 52 по ул. Автостроителей, он наехал на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства. С места ДТП госпитализирован пешеход.