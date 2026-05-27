Во вторник, 26 мая, в Красноярском районе в ДТП пострадала семилетняя девочка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в 14:25 на 2,75 км а/д "Волжский — Курумоч — Урал" автомобиль Toyota Venza не уступил дорогу ВАЗ 21100, пользующемуся преимуществом проезда перекрестка, и столкнулся с ним.

После ДТП в больнице осмотрены и отпущены домой водитель и семилетняя девочка-пассажир отечественного автомобиля.