Водитель "Оки" погиб в ДТП в Шигонском районе

В четверг, 21 мая, около 15:30 на 5‑м километре трассы Шигоны - Новодевичье столкнулись Lada Niva и "Ока", сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
47-летний водитель Lada Niva, двигаясь из с. Шигоны в сторону с. Новодевичье, начал поворачивать налево и не пропустил встречную "Оку", за рулем которого находился 72‑летний мужчина.
От полученных травм водитель "Оки" скончался на месте.
На месте работали пожарные‑спасатели ПСО-37 Самарской области.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
