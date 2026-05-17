В Кировском районе под колеса попали два подростка на электросамокате

В субботу, 16 мая, в 18:05 в Кировском районе Самары в ДТП пострадали два подростка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекторами, 65-летний водитель Renault Duster в районе дома № 76 по проспекту Металлургов наехал на мальчиков 11 и 13 лет, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате, не спешившись. С места ДТП несовершеннолетние доставлены в лечебное учреждение. Обоим назначено амбулаторное лечение.