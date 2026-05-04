В Сызранском районе лоб в лоб столкнулись Toyota RAV4 и "Гранта", а затем слетели в кювет

В воскресенье, 3 мая, в 6:55 в Сызранском районе столкнулись "Гранта" и Toyota RAV4, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 42-летняя женщина за рулем Toyota RAV4 двигалась по автодороге "Урал-Сызрань 1". На 14 км, нарушив ПДД РФ, она выехала на "встречку" и столкнулась с LADA Granta под управлением 58-летнего водителя. После столкновения оба автомобиля съехали с проезжей части в кювет. Женщине назначено амбулаторное лечение, а мужчина госпитализирован.