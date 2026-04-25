В Тольятти Lada Granta врезалась в световую опору и дом, три человека пострадали

В пятницу, 24 апреля, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали три человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует, что авария произошла в 20:00 в районе дома №130 по Обводному шоссе. 43-летний водитель Lada Granta нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил съезд на обочину с последующим наездом на световую опору и здание.

С места ДТП водитель и его пассажиры — 38-летняя женщина и 18-летний молодой человек доставлены в лечебное учреждение.