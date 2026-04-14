Водитель ВАЗа улетел в кювет в Хворостянском районе

Во вторник, 14 апреля, в 09:21, на 15‑м километре автодороги Приволжье — Хворостянка произошло транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Легковой автомобиль ВАЗ‑2110 съехал в кювет и врезался в препятствие. Водитель автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

На место работали пожарно‑спасательный расчет из двух человек, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.