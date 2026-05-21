Столкновение двух большегрузов парализовало движение на трассе М‑5 утром 21 мая

В четверг, 21 мая, около 9:00 в Ставропольском районе на 990‑м км трассы М‑5 "Урал" при движении в направлении Тольятти со стороны Самары произошло ДТП с участием двух грузовиков марки DAF и марки MAN. Об этом сообщило ГУ МВД по СО.
Причиной столкновения стало несоблюдение водителем автомобиля DAF безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства. Никто не пострадал, но машины получили повреждения.
Уже к полудню движение восстановили. ГАИ разбирается в причинах.
