Самарский студент потерял деньги при покупке аккаунта в онлайн-игре

19-летний студент из Самары стал жертвой интернет-мошенников, сообщает Облглавк.
Молодой человек нашел в сети заманчивое объявление о продаже игрового аккаунта. Парень связался с продавцом, договорился о цене в 10 тыс. руб., перевел деньги и даже отправил фото чека. Но вместо доступа к аккаунту — тишина: продавец перестал выходить на связь, а его номер заблокировали.
Пострадавший обратился в отдел полиции по Промышленному району с заявлением о мошенничестве.
