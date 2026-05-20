В Самаре ищут родственников молодого человека, попавшего в медучреждение

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" обращается за помощью в установлении родственных связей неизвестного мужчины.
Со вторника, 19 мая, мужчина, называющий себя Вячеславом, находится в одном из медицинских учреждений Самары. Молодому человеку на вид около 23 лет.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серые.
Был одет: черная кофта, черные спортивные штаны, кроссовки.
За информацией о ходе поиска можно обратиться к информационному координатору:
Дарья, тел. +7‑903‑335‑43‑45.
Запросы на согласование фото‑ и видеосъемки в ходе поисковых мероприятий принимаются на "горячей линии" отряда: 8 (800) 700‑54‑52.