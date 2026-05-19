"Изобличал соучастников": подельник начальника ГУ МЧС Бойко пожаловался в кассацию

Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу на приговор руководителю группы компаний "Витязь" Яну Гущину. Его обвиняли в участии в коррупционной схеме в сфере пожарной безопасности.

Как стало известно из материалов кассационного суда, Гущин пытался доказать, что ему нужно снизить наказание, поскольку он способствовал раскрытию преступления: давал показания на других. Но в то же время, сторона обвинения отмечала, что Гущин был задержан 18 декабря 2023 года и сначала давать показания отказался. На следующий день Гущина заключили под стражу. А 25 декабря он попросил о проведении его дополнительного опроса, поскольку решил все же дать показания на соучастников.

При этом, сторона гособвинения считает, что Гущин сообщил то, что и так уже знали. Также из материалов суда стало известно, что с января 2023 года сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД по Самарской области проводили оперативную разработку "в отношении должностных лиц ГУ МЧС России по Самарской области, которые на протяжении длительного времени используют коррупционные схемы, получают незаконное денежное вознаграждение в виде взяток от аффилированных им юридических лиц за способствование получению права на заключение контрактов и договоров, дальнейшее покровительство и помощь при подписании актов выполненных работ". В итоге в кассационной инстанции приговор Яну Гущину оставили в силе.

Напомним, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник, по версии следствия, давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг".

Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть. В группу подозреваемых позже вошли экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти Наталья Фроловская.

В суде Ян Гущин изложил для журналистов свою версию всего происходившего. Он рассказал — давать взятки "приходилось". Со слов Гущина, аппараты комплекса "Стрелец-Мониторинг" его компании размещали в пожарных частях бесплатно и бесплатно обслуживали в течение 10 лет. А в социальных объектах, вроде школ и детсадов, размещали аппаратуру другие компании. Последние (порядка 75 компаний, со слов Гущина) заключали с Гущиным договоры на обслуживание (получение сигнала) — на чем Гущин и зарабатывал. А доходом делился с начальником облМЧС Олегом Бойко и другими должностными лицами. Как говорит Гущин, контракт был изначально заключен на год, а иначе грозили его не продлить.

Гущина приговорили к шести годам колонии строгого режима со штрафом 170 млн руб. и лишением права занимать определенные должности в сфере пожарной безопасности на пять лет.

Недавно Олега Бойко также признали виновным. Бывшего начальника управления МЧС приговорили к 11 годам колонии строгого режима со штрафом. Предполагаемым подельникам Бойко назначено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.