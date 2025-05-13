Фигуранта дела о миллионных взятках главе облМЧС Яна Гущина приговорили к шести годам

Суд Ленинского района Самары вынес приговор по громкому делу о коррупции в сфере пожарной безопасности. Под суд попал один из руководителей группы компаний "Витязь" Ян Гущин.

Напомним, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник, по версии следствия, давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Тот незаконно получил от коммерсантов более 25 млн рублей. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Бойко и всех его предполагаемых подельников этапировали в Москву. В группу подозреваемых позже вошли экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская.

Дело Яна Гущина недавно, 2 апреля, стали рассматривать в особом порядке — без долгого исследования доказательств, поскольку он сотрудничает со следствием.

22 апреля Ян Гущин изложил для журналистов свою версию всего происходившего. Он рассказал — давать взятки "приходилось". Со слов Гущина, аппараты комплекса "Стрелец — Мониторинг" его компании размещали в пожарных частях бесплатно и бесплатно обслуживали в течение 10 лет. А в социальных объектах, вроде школ и детсадов, размещали аппаратуру другие компании. Последние (порядка 75 компаний, со слов Гущина) заключали с Гущиным договоры на обслуживание (получение сигнала) — на чем Гущин и зарабатывал. А доходом делился с начальником облМЧС Олегом Бойко и другими должностными лицами. Как говорит Гущин, контракт был изначально заключен на год, а иначе грозили его не продлить.

"Слава богу, что все это прекратилось. Я и в телефонном разговоре сказал: сколько же можно это платить? Но если бы мы просто перестали платить — тогда бы расторгли договоры", — говорит Гущин.

Ян Гущин также добавлял, что начальники управлений МЧС периодически меняются, поэтому была надежда, что Бойко куда-то переведут.

"Мы надеялись, что все это прекратится. У нас просто не было выбора", — объясняет Гущин. При этом подсудимый сказал, что "следствие блестяще справилось со своей работой, и теперь дело за судом".

В итоге суд вынес Гущину приговор: шесть лет колонии строгого режима со штрафом 170 млн руб. и лишением права занимать определенные должности в сфере пожарной безопасности на пять лет.

Скоро суд должен начать рассматривать уголовное дело самого Олега Бойко.