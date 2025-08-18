16+
Суды Происшествия

В Самарской области вынесли приговор членам ОПГ, которые обманывали военных-контрактников

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Управление ФСБ России по Центральному военному округу пресекло деятельность четырех участников организованной преступной группы, причастной к мошенничеству в отношении военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Подозреваемые (34-летний А. Игаев, 26-летний Х. Шодиев, 46-летний С. Морозов и 39-летний А. Евсеев) втирались в доверие к военнослужащим по контракту. Обманом они под различными предлогами получали от них деньги за "оказание услуг в сфере жилищного обеспечения". Ущерб от деятельности ОПГ составил более 15 млн рублей.

Решением Волжского районного суда все четверо были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 4,5 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов, а также к штрафам на общую сумму 1,9 млн рублей.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

