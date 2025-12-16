В Сызрани молодая закладчица попала под уголовное дело

В Сызрани задержали ранее не судимую безработную 20-летнюю местную жительницу, которая планировала незаконно продать партию наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Задержанная пояснила, что нашла в интернете объявление, обещавшее хороший доход и в дальнейшем стала распространять наркотики с помощью тайников.

Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. По инкриминируемой ей статье действующим законодательством предусмотрены серьезные санкции.