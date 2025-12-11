16+
Преступления Происшествия

Тольяттинская пенсионерка в поисках возлюбленного отдала мошенникам почти 1 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти 79-летняя пенсионерка дважды ездила в Москву на автобусе, где передала 900 тысяч рублей неизвестному человеку для виртуального возлюбленного, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все началось с безобидного знакомства в социальной сети: пожилая женщина завязала переписку с мужчиной, который представился жителем одного из континентов. Около месяца они общались, постепенно выстраивая доверительные отношения.

В какой‑то момент собеседник сообщил, что в знак дружбы отправил ей посылку, но для ее получения необходимо оплатить "сертификат на получение" в Москве. Поверив незнакомцу, женщина отправилась на автобусе в столицу, где возле автовокзала передала деньги неизвестному человеку. После этого мошенник успокоил ее, заверив, что посылка уже едет в Тольятти.

Однако через несколько дней история повторилась: злоумышленник написал, что возникли непредвиденные сложности и требуется повторная оплата. При этом он пообещал компенсировать все предыдущие расходы — и стоимость "сертификата", и затраты на поездку. Не подозревая обмана, жительница Тольятти вновь поехала в Москву и отдала деньги.

Когда курьер с деньгами ушел, женщина заметила на стенде информационную памятку о действиях мошенников и методах их работы. Прочитав ее, она внезапно осознала, что все происходящее — тщательно спланированное мошенничество, и обратилась за помощью в полицию. По ее заявлению возбуждено уголовное дело.

