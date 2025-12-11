Тольяттинская пенсионерка в поисках возлюбленного отдала мошенникам почти 1 млн рублей

В Тольятти 79-летняя пенсионерка дважды ездила в Москву на автобусе, где передала 900 тысяч рублей неизвестному человеку для виртуального возлюбленного, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Все началось с безобидного знакомства в социальной сети: пожилая женщина завязала переписку с мужчиной, который представился жителем одного из континентов. Около месяца они общались, постепенно выстраивая доверительные отношения.
В какой‑то момент собеседник сообщил, что в знак дружбы отправил ей посылку, но для ее получения необходимо оплатить "сертификат на получение" в Москве. Поверив незнакомцу, женщина отправилась на автобусе в столицу, где возле автовокзала передала деньги неизвестному человеку. После этого мошенник успокоил ее, заверив, что посылка уже едет в Тольятти.
Однако через несколько дней история повторилась: злоумышленник написал, что возникли непредвиденные сложности и требуется повторная оплата. При этом он пообещал компенсировать все предыдущие расходы — и стоимость "сертификата", и затраты на поездку. Не подозревая обмана, жительница Тольятти вновь поехала в Москву и отдала деньги.
Когда курьер с деньгами ушел, женщина заметила на стенде информационную памятку о действиях мошенников и методах их работы. Прочитав ее, она внезапно осознала, что все происходящее — тщательно спланированное мошенничество, и обратилась за помощью в полицию. По ее заявлению возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.